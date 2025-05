La Corte Suprema spiana la strada a Trump per revocare la protezione dei migranti

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Venerdì, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha permesso all'amministrazione Trump di procedere con la fine dei programmi umanitari di libertà vigilata che proteggevano molti migranti provenienti da paesi come il Venezuela e Haiti.

La sentenza elimina il blocco sulla revoca delle tutele legali temporanee concesse sotto la precedente amministrazione, accelerando potenzialmente le rimozioni mentre i procedimenti legali continuano. Naturalmente, resta da vedere come questo influenzerà coloro che sono ancora in attesa di aiuti per l'immigrazione.