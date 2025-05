La Corte Suprema spiana la strada all'agenda di Trump sull'immigrazione

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti . Venerdì, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha permesso al presidente Trump di continuare a ridurre le protezioni umanitarie per i migranti, segnalando un forte sostegno alla sua strategia aggressiva sull'immigrazione.

Sebbene la corte abbia sostenuto l'autorità esecutiva in diverse sentenze recenti, ha anche espresso disagio per la gestione del giusto processo da parte dell'amministrazione per le persone colpite. Naturalmente, resta da vedere come si svilupperà la situazione, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.