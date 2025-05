La Corte Suprema spiana la strada per porre fine al TPS per i venezuelani L'amministrazione Trump ottiene il terreno legale per rimuovere le protezioni per quasi 350.000 migranti.

HQ Le ultime notizie sugli Stati Uniti . La Corte Suprema degli Stati Uniti ha permesso all'amministrazione Trump di procedere con la fine dello status di protezione temporanea (TPS) per centinaia di migliaia di venezuelani, invertendo le protezioni estese durante l'era Biden.

La decisione, presa lunedì, apre la strada a un aumento delle deportazioni mentre la Casa Bianca intensifica la sua agenda sull'immigrazione. Nel frattempo, i migranti e i gruppi di difesa hanno lanciato l'allarme sul potenziale di sfollamento di massa e ricadute economiche. Juárez, Chihuahua, Messico 17-10-2022 Quasi 600 migranti venezuelani sono bloccati a Ciudad Juárez, Chihuahua, dopo essere stati espulsi dagli Stati Uniti ai sensi del titolo 42 // Shutterstock