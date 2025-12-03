La cosa più richiesta per il prossimo Batman del DCU è se dovrebbe avere un completo blu o grigio

HQ

Oltre all'interpretazione di Robert Pattinson nei film di Batman di Matt Reeves, un'altra incarnazione del personaggio sta per apparire nel nuovo DCU di Peter Safran e James Gunn. Ma chi interpreterà il ruolo rimane un mistero, e c'è anche molto dibattito su come dovrebbe essere questo Batman.

Per esempio, dovrebbe essere un Hulk muscoloso come nella versione di Ben Affleck, avere una classica Batmobile o una costruzione simile a una Lego come nei film di Nolan, e la tuta dovrebbe avere orecchie corte o lunghe? Un utente di Threads si è rivolto direttamente a Gunn - che sorprendentemente risponde spesso alle domande dei fan - e ha ipotizzato che la preoccupazione più comune sia se Batman debba avere gli occhi bianchi o meno.

Gunn ha risposto scrivendo che questa era solo la terza domanda più comune che la gente chiede. La cosa più importante tra i fan è se il completo debba essere blu o grigio, seguito dalla discussione sull'ovale giallo intorno al simbolo della mazza sul petto, e poi gli occhi bianchi.

Ma sembra pensare che nulla di tutto ciò sia così importante nel grande schema delle cose, cosa su cui probabilmente ha ragione. Poche persone rinuncerebbero a una buona storia di Batman solo perché alcuni dettagli minori sulla tuta non sembrano come speravano - indipendentemente da quanto possano essere accese queste discussioni tra i fan.