La cosa più richiesta per il prossimo Batman del DCU è se dovrebbe avere un completo blu o grigio
Il colore degli occhi di Batman è anche un argomento caldo, secondo il boss del DCU James Gunn.
Oltre all'interpretazione di Robert Pattinson nei film di Batman di Matt Reeves, un'altra incarnazione del personaggio sta per apparire nel nuovo DCU di Peter Safran e James Gunn. Ma chi interpreterà il ruolo rimane un mistero, e c'è anche molto dibattito su come dovrebbe essere questo Batman.
Per esempio, dovrebbe essere un Hulk muscoloso come nella versione di Ben Affleck, avere una classica Batmobile o una costruzione simile a una Lego come nei film di Nolan, e la tuta dovrebbe avere orecchie corte o lunghe? Un utente di Threads si è rivolto direttamente a Gunn - che sorprendentemente risponde spesso alle domande dei fan - e ha ipotizzato che la preoccupazione più comune sia se Batman debba avere gli occhi bianchi o meno.
Gunn ha risposto scrivendo che questa era solo la terza domanda più comune che la gente chiede. La cosa più importante tra i fan è se il completo debba essere blu o grigio, seguito dalla discussione sull'ovale giallo intorno al simbolo della mazza sul petto, e poi gli occhi bianchi.
Ma sembra pensare che nulla di tutto ciò sia così importante nel grande schema delle cose, cosa su cui probabilmente ha ragione. Poche persone rinuncerebbero a una buona storia di Batman solo perché alcuni dettagli minori sulla tuta non sembrano come speravano - indipendentemente da quanto possano essere accese queste discussioni tra i fan.