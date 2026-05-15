La cosplayer Yugoro ci racconta cosa rende un buon cosplay: "Penso che tutto sia una questione d'amore"

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Uno dei lussi di poter viaggiare e partecipare a convention in tutto il mondo è vedere le persone immensamente creative che portano più vita umana ai personaggi di fantasia che tanti di noi adorano. I cosplayer hanno contribuito a espandere e far crescere film, TV, giochi, fumetti, intrattenimento in generale, ma essere cosplayer professionisti non è così semplice come prendere un costume da Internet.

Dare vita ai personaggi in modo autentico e piacevole richiede una dedizione immensa e abilità creative, qualcosa su cui abbiamo imparato un po' di più durante il nostro periodo al Comicon Napoli, quando abbiamo parlato con la cosplayer Yugoro per conoscere il suo punto di vista su cosa serve per realizzare un cosplay efficace.

"Penso che sia tutto una questione d'amore, perché quando scegli il personaggio che stai cosplayando, è meglio quando lo senti, quando ami questo personaggio, perché stai ancora cercando di essere un personaggio, ma quando reciti senza sentirlo, sembra semplicemente semplice e noioso."

Abbiamo anche chiesto a Yugoro della sfida di creare accessori per personaggi cosplay e delle sfide che comporta la creazione di spade e strumenti dall'aspetto autentico - oltre a come riesca a superare questo problema.

"Immagino che la chiave sia la costruzione principale. La base, sì, il nucleo. Ad esempio, quando costruisci una spada gigante o ali giganti, devi sempre prima pensare a come agirai con essa sul palco. E mettere un nucleo duro all'interno e uno più morbido all'esterno per renderlo più leggero. Quando una spada gigante è davvero dura, sia dall'interno che dall'esterno, e più pesante, non potrai più usarla. E soffrirai, puoi danneggiare te stesso, non la spada. Quindi direi di cercare di bilanciare tra il core duro e l'esterno morbido. E pensa anche ai materiali di buona qualità. A volte è meglio spendere di più e avere materiali di qualità migliore piuttosto che risparmiare e avere l'elica che si rompe molto in fretta."

Puoi vedere l'intervista completa con Yugoro qui sotto, e non dimenticare di dare un'occhiata anche alla nostra precedente intervista con la cosplayer Yaya Han del San Diego Comic Con Malaga, dove la creatrice ha parlato di come il cosplay si sia evoluto e stia diventando sempre più accettato.