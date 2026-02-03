La Costa Rica elegge la conservatrice Laura Fernandez a presidente

HQ

La politica conservatrice Laura Fernandez ha vinto le elezioni presidenziali della Costa Rica, diventando la seconda donna presidente della nazione centroamericana. Con il 94% dei voti conteggiati, Fernandez ha ottenuto il 48,3%, superando la soglia del 40% necessaria per evitare un ballottaggio. Il suo Partito Sovrano del Popolo è inoltre previsto per ottenere la maggioranza al Congresso, aumentando la sua presenza da otto a 30 seggi su 57.

Fernandez, ex capo di gabinetto del presidente uscente Rodrigo Chaves, ha condotto una campagna su una piattaforma di sicurezza e stabilità, promettendo una trasformazione "profonda e irreversibile" del panorama politico costricano. Ha promesso di mantenere politiche severe contro il crimine e la corruzione, includendo Chaves nella sua amministrazione.

Laura Fernandez // Shutterstock

La sua vittoria riflette un più ampio spostamento verso una leadership conservatrice in tutta l'America Latina, guidato in parte dalla preoccupazione degli elettori per criminalità e corruzione. I principali rivali di Fernandez sono rimasti molto indietro, con l'economista Álvaro Ramos che ha ottenuto circa un terzo dei voti e l'ex first lady Claudia Dobles che ha ricevuto meno del 5%.

Un pilastro centrale dell'agenda di Fernandez è la lotta contro la violenza legata alla droga, che negli ultimi anni è aumentata rapidamente. Ha promesso di emulare l'approccio duro di Nayib Bukele in El Salvador, includendo pene detentive più severe, la costruzione di una struttura di massima sicurezza e misure di stato di emergenza mirate nelle aree ad alta criminalità...