La Costa Rica elegge la conservatrice Laura Fernandez a presidente
Il populista di destra promette una posizione dura contro il crimine mentre il paese si prepara per la sua seconda leader donna.
La politica conservatrice Laura Fernandez ha vinto le elezioni presidenziali della Costa Rica, diventando la seconda donna presidente della nazione centroamericana. Con il 94% dei voti conteggiati, Fernandez ha ottenuto il 48,3%, superando la soglia del 40% necessaria per evitare un ballottaggio. Il suo Partito Sovrano del Popolo è inoltre previsto per ottenere la maggioranza al Congresso, aumentando la sua presenza da otto a 30 seggi su 57.
Fernandez, ex capo di gabinetto del presidente uscente Rodrigo Chaves, ha condotto una campagna su una piattaforma di sicurezza e stabilità, promettendo una trasformazione "profonda e irreversibile" del panorama politico costricano. Ha promesso di mantenere politiche severe contro il crimine e la corruzione, includendo Chaves nella sua amministrazione.
La sua vittoria riflette un più ampio spostamento verso una leadership conservatrice in tutta l'America Latina, guidato in parte dalla preoccupazione degli elettori per criminalità e corruzione. I principali rivali di Fernandez sono rimasti molto indietro, con l'economista Álvaro Ramos che ha ottenuto circa un terzo dei voti e l'ex first lady Claudia Dobles che ha ricevuto meno del 5%.
Un pilastro centrale dell'agenda di Fernandez è la lotta contro la violenza legata alla droga, che negli ultimi anni è aumentata rapidamente. Ha promesso di emulare l'approccio duro di Nayib Bukele in El Salvador, includendo pene detentive più severe, la costruzione di una struttura di massima sicurezza e misure di stato di emergenza mirate nelle aree ad alta criminalità...