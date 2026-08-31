La Costa Rica introduce l'obbligo di attraversare la fauna selvatica per proteggere la fauna

HQ

Poche cose sono più scoraggianti alla guida che vedere tutti gli animali uccisi sulle strade. Non solo è inutilmente crudele, ma rende anche più difficile proteggere le specie. Ora, il governo costaricano ha deciso di fare qualcosa al riguardo, riporta Mongabay.

Il governo ha approvato una legge che richiede attraversamenti fisici per la fauna selvatica come ponti, tunnel, corde (per specie arboree) e strutture simili sia per strade nuove che esistenti dove le infrastrutture disturbano la natura e rendono difficile il passaggio degli animali. Tali attraversamenti devono ora essere incorporati nella pianificazione di tutti i nuovi progetti di costruzione stradale, mentre le strade esistenti potrebbero dover essere modificate in caso di problemi.

Gli studi dimostrano che 59 specie utilizzano attraversamenti fisici per la fauna selvatica quando sono disponibili, rendendole uno strumento importante per la protezione degli animali e della natura. L'ecoturismo è un'industria importante per la Costa Rica, quindi questa misura dovrebbe essere importante anche per l'economia del paese.