La crisi d'identità di Call of Duty: Modern Warfare 4 è il fattore o il fallimento per essere il più grande sparatutto al mondo?

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Call of Duty è un pilastro del gaming da oltre vent'anni, ma avvicinandosi al suo 25° anniversario, il franchise un tempo apparentemente inarrestabile si è trovato a un bivio. Certo, in passato ha avuto dei pasticci (Black Ops 4, stiamo guardando te), ma la situazione in cui si trova Activision fa sì che l'ingresso di quest'anno nel franchise COD potrebbe o riportarlo indietro dal baratro o vedere il suo un tempo irrefrenabile controllo sul genere FPS andare in frantumi come l'Elden Ring.

Anche se può sembrare un po' inverosimile, COD è sicuramente nei guai. La serie si trova in un terreno incerto dopo aver ceduto in massa i giocatori alla rinascita del rivale Battlefield e alla perdita di 300 milioni di dollari attribuita all'aumento del prezzo del Game Pass. Ma i problemi di COD vanno un po' più in profondità, poiché sono solo le conseguenze di sintomi che negli ultimi anni sono radicati profondamente nel franchise.

Il FPS militare un tempo definitivo, orgoglioso di controlli rapidi, sparatorie feroci e di essere il massimo della fantasia militare, è diventato progressivamente il gioco che ha tutto. Da un elemento live service, a un battle royale e a abbastanza skin da rivaleggiare con Fortnite, Call of Duty è diventato qualcosa di molto diverso rispetto a com'era nel 2006, e ora affronta una crisi d'identità. Nel tentativo di soddisfare tutti, ora sembra non piacere a nessuno.

Ma c'è un modo per cambiare le sorti.

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Riconquistare il suo prestigio

COD non è estraneo a premere il pulsante di reset, cosa che qui è necessaria. È tornato alle origini una volta nel 2019 con il reboot di Modern Warfare e ha ricevuto ottime risposte dalla critica. Deve farlo di nuovo, non solo con la sua campagna, ma anche con le sue meccaniche. Deve essere il — in qualche modo — sparatore militare con i piedi a terra che era vent'anni fa.

Prima di tutto, l'onnimovimento è diventato qualcosa di una ferita autoinflitta alla serie. Quando è stato introdotto in Black Ops 6 nel 2024, sembrava davvero fresco. I giocatori improvvisamente avevano una nuova gamma di movimenti, che rendeva il gioco completamente nuovo. Ma non ci volle molto perché i Try-hards e i sudatori lo trasformassero in qualcosa di terribile. E in Black Ops 7 improvvisamente hai lobby piene di esperti di parkour che scivolano, corrono sui muri e in generale rendono la vita miserabile a chiunque non sia riuscito a padroneggiarlo e sfruttarlo.

I season pass e Warzone probabilmente non spariranno da nessuna parte, ma almeno dovrebbe esserci un filtro per la pelle. Non tutti arrivano a giocare a COD volendo vedere le Tartarughe Ninja litigare con Terminator prima di essere scelti da Nicki Minaj e Homelander.

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Potrebbe voler risolvere anche il suo problema dilagante di baratori, invece di limitarsi a parlare di quanto sia impegnata in un'"azione coerente". Quel recente studio su Surfshark ha davvero infastidito Activision, ma quando il baro è diffuso nel franchise da anni, molti si sono rimasti a chiedersi cosa comporti questa azione costante oltre a una semplice posa in risposta a qualcuno che fa notare l'ovvio.

E la sua campagna? Sebbene il multiplayer sia ciò che mantiene la maggior parte dei giocatori a giocare a Call of Duty, c'è una parte significativa di fan che preferisce acquistare il gioco per l'esperienza single-player. Alcuni di noi sono un po' più introversi, e va bene così (e forse non abbiamo più i tempi di reazione e i nostri polsi scattano come i contatori Geiger). Un ritorno a una campagna in stile Michael Bay sarebbe perfetto. Qualcosa che abbia quell'atmosfera da thriller d'azione, carico di tensione e coronato da alcune grandi scene d'azione. Non le 'Open Combat Missions' mal rielaborate e pigre che cercavano di fare non una, ma due volte.

Anzi, perché non coinvolgere Michael Bay? Sta già lavorando a un film letteralmente strappato dai titoli con Operation Epic Fury, un film che racconta la storia di quei piloti statunitensi recentemente abbattuti in Iran. Potrebbe essere un po' tardi per coinvolgerlo quest'anno, e sembra anche lui un po' impegnato, ma forse l'anno prossimo, soprattutto perché sembra che ci sia un barlume di speranza per COD con l'annuncio di Modern Warfare 4.

Infinity Ward sono di ritorno, oltre ad altri motivi per essere speranzosi

Activision si sta allontanando da Black Ops dopo una doppia uscita annuale, tornando ora a Modern Warfare con un quarto capitolo ambientato in Corea. Non solo promette di riportare in vita il tipo di campagna che i fan desideravano da tempo, ma promette anche di concentrarsi maggiormente sui soldati semplici piuttosto che sugli operatori specialisti della Taskforce 141. Detto ciò, l'uomo con il fantastico 'tache, il Capitano Price, fa il suo ritorno, ma sembra che questa volta possa interpretare un ruolo piuttosto inaspettato. Sarà anche solo single-player e offline.

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Potremmo anche vedere un ritorno a uno stile di movimento più moderato, dato che Infinity Ward cerca di allontanarsi dall'omnimovimento e dal salto sui muri a favore di qualcosa di più realistico ma comunque il più 'veloce e fluido possibile'.

Non solo, ma Activision ha affrontato anche il problema della pelle. In una dichiarazione pubblicata su X poco dopo l'annuncio del gioco, Infinity Ward ha subito sottolineato che il loro obiettivo è essere autentici rispetto a ciò che è Modern Warfare e che "include cosmetici e collaborazioni. Siamo impegnati a mantenere i piedi per terra." Quindi non aspettatevi di dover affrontare Bugs Bunny o Ice Spice quando il gioco uscirà più avanti quest'anno. Grandi sospiri di sollievo per tutti, ci aspettiamo.

Troppo grande per fallire?

Ovviamente, tutto questo è il motivo per cui Modern Warfare 4 sembra un momento così cruciale per il franchise. Si stanno facendo grandi promesse, ma Infinity Ward deve ancora mantenere. Call of Duty non rischia di sparire da un giorno all'altro; È ancora uno dei nomi più importanti del mondo dei videogiochi. Ma non può più affidarsi solo alla propria reputazione. Battlefield ha ritrovato il suo appoggio, i giocatori sono sempre più selettivi su dove spendere tempo e denaro, e la buona volontà verso la serie è stata erosa da anni di decisioni discutibili.

Un'altra uscita divisiva come Black Ops 7 non ucciderebbe Call of Duty, ma potrebbe rafforzare ulteriormente la percezione che il franchise non capisca più cosa lo rendesse speciale in primo luogo. Modern Warfare 4 non deve solo essere buono; Deve ricordare ai giocatori perché COD è diventato il re degli sparatutto militari fin dall'inizio. Se non ci riesce, potrebbe condannarsi a un lento dissanguamento come Medal of Honor. Te lo ricordi, vero?

Se ti senti ottimista riguardo al COD di quest'anno, perché non provarci la nostra esperienza diretta, sembra piuttosto soddisfatto. Per la prima volta in anni, Call of Duty sembra sapere di nuovo cosa vuole essere. Se MW4 riuscirà a mantenere questa promessa resta da vedere, ma i segnali sono certamente più incoraggianti di quanto non siano stati da molto tempo.