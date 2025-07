La cucitrice che ha rotto Internet e lo Switch 2 che si è rotto sono all'asta

HQ

Quando Nintendo Switch 2 è stato lanciato, milioni di giocatori entusiasti si sono precipitati nei loro negozi locali per cercare di mettere le mani sulla nuova console ibrida. Tuttavia, in un momento di gioco ormai famigerato, un acquirente ha scoperto che GameStop era riuscito a rovinare la propria console con un solo punto fermo.

La graffetta ha perforato non solo la scatola della console, ma anche lo schermo di Nintendo Switch 2 all'interno. Da allora la console è stata riparata, ma ora essa, la scatola in cui è arrivata, la cucitrice che ha fatto il danno e persino la graffetta stessa vengono messe all'asta per beneficenza.

L'asta su eBay viene fornita con un certificato di autenticità, che mostra che tutti gli oggetti inclusi sono legittimi. L'asta è destinata a raccogliere fondi per gli ospedali Children's Miracle Network. L'offerta è attualmente fissata a $ 108.895,00 USD dopo 181 offerte e ha ancora sei giorni prima del completamento.

"La cucitrice nera utilizzata da un collaboratore di GameStop che, in un momento di eccitazione e di entusiasmo mal giudicato nella serata di lancio, ha spillato uno scontrino direttamente sulla nuova scatola di Nintendo Switch 2 di un cliente, forando sia il cartone che lo schermo con un solo rapido movimento. Presenta un'autentica usura per l'uso sul campo e si ritira immediatamente dal servizio, la cucitrice ora si erge come una leggenda della vendita al dettaglio nata da una decisione di mezzo secondo", si legge nella descrizione dell'articolo. "Anche se l'incidente in sé è stato sfortunato, speriamo che la sua eredità serva a uno scopo più grande".

