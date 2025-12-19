La Danimarca accusa la Russia di attacchi informatici "distruttivi e dirompenti"

HQ

La Danimarca ha accusato la Russia di essere dietro due attacchi informatici "distruttivi e dirompenti", descrivendoli come prove chiare di una guerra ibrida condotta contro i paesi europei che sostengono l'Ucraina.

Il Servizio di Intelligence della Difesa Danese (DDIS) ha dichiarato giovedì che Mosca è responsabile di un attacco informatico a una compagnia idrica danese nel 2024, oltre a una serie di attacchi DDoS distribuiti contro siti web danesi in vista delle elezioni municipali e regionali di novembre.

Secondo i servizi segreti danesi, l'attacco all'utilità idrica è stato compiuto dal gruppo hacker filorusso Z-Pentest, mentre gli attacchi legati alle elezioni sono stati condotti da NoName057(16), un gruppo con legami con lo stato russo. DDIS ha affermato che entrambi i gruppi sono utilizzati dalla Russia come strumenti della sua strategia di guerra ibrida contro l'Occidente.

Creare insicurezza e punire chi sostiene l'Ucraina

"L'obiettivo è creare insicurezza nei paesi presi di mira e punire coloro che sostengono l'Ucraina," ha dichiarato DDIS, aggiungendo che le operazioni cibernetiche della Russia fanno parte di una più ampia campagna di influenza volta a minare il sostegno occidentale a Kiev.

Il ministro della difesa danese, Troels Lund Poulsen, ha definito gli attacchi "completamente inaccettabili" e li ha descritti come una chiara prova che la guerra ibrida non è più una minaccia teorica. Durante l'attacco all'utilità idrica, un hacker ha preso il controllo di una centrale idrica a Køge e ha modificato la pressione della pompa, causando la rottura delle tubature.

Poulsen ha detto che la Danimarca convocerà l'ambasciatore russo per gli incidenti. Sebbene i danni causati siano stati limitati, i ministri danesi hanno avvertito che gli attacchi hanno messo in luce vulnerabilità nelle infrastrutture critiche e hanno evidenziato la necessità di rafforzare le difese cibernetiche europee.