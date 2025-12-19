La Danimarca acquista i sistemi missilistici Kongsberg della Norvegia per difendere le coste strategiche dalla Russia

HQ

La Danimarca ha firmato un contratto del valore di oltre 100 milioni di euro per acquisire sistemi missilistici di difesa costiera dal Kongsberg norvegese, rafforzando così la sua capacità di proteggere acque strategicamente importanti, hanno annunciato le autorità della difesa danese in un comunicato.

L'accordo prevede più batterie di missili costieri equipaggiate con il Naval Strike Missile, che ha una gittata di oltre 300 chilometri. Le prime consegne sono previste per il 2026, anche se i funzionari non hanno rivelato quanti sistemi saranno acquistati.

Preoccupazioni di sicurezza nel Mar Baltico legate alla Russia

L'acquisizione rafforzerà il controllo della Danimarca sui principali punti di strozzatura marittima, incluso l'accesso al Mar Baltico attraverso lo Stretto Danese, che sono fondamentali per le operazioni della NATO. I funzionari della difesa danesi hanno affermato che i sistemi aumenteranno la deterrenza e permetteranno di contrastare le minacce in mare da terra.

La Danimarca sta acquistando i sistemi tramite un contratto diretto con Kongsberg per garantire un rapido dispiegamento, in un contesto di crescenti preoccupazioni per la sicurezza nel Mar Baltico legate ad attività militari russe e minacce ibride.