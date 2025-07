La Danimarca avverte di rischi più ampi se gli Stati Uniti non sostengono l'Ucraina

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Il primo ministro danese Mette Frederiksen ha avvertito giovedì che la mancanza di sostegno militare degli Stati Uniti all'Ucraina rappresenterebbe una battuta d'arresto significativa non solo per l'Ucraina, ma anche per l'Unione Europea e la NATO.

"Se gli Stati Uniti decidessero di non fornire all'Ucraina ciò di cui hanno bisogno, sarebbe una grave battuta d'arresto per l'Ucraina, per l'Europa e per la NATO", ha detto Frederiksen in una conferenza stampa congiunta con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Le osservazioni del primo ministro danese Mette Frederiksen sono arrivate mentre la Danimarca si prepara ad assumere la presidenza dell'UE. La dichiarazione fa seguito alle notizie di un'imminente telefonata tra il presidente Trump e il presidente Zelensky in merito alla sospensione delle spedizioni di armi negli Stati Uniti.