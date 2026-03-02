La Danimarca avverte di una possibile interferenza russa in vista delle elezioni di marzo

HQ

I servizi segreti danesi hanno avvertito che una potenza straniera potrebbe tentare di influenzare le elezioni generali previste per il 24 marzo, indicando principalmente la Russia come principale minaccia. In una dichiarazione congiunta, il servizio di intelligence della polizia PET e il servizio di intelligence militare FE hanno dichiarato che la campagna potrebbe affrontare sforzi di disinformazione e attacchi informatici volti a seminare divisione o colpire attori politici.

Le autorità hanno affermato che il rischio deriva in gran parte dal sostegno della Danimarca all'Ucraina dopo l'invasione russa, ma ha anche evidenziato l'instabilità scatenata dalle minacce statunitensi di prendere il controllo della Groenlandia. Secondo le agenzie, le ambizioni dichiarate di Washington riguardo al territorio artico hanno creato "nuove linee di frattura internazionali" che gli stati ostili potrebbero sfruttare.

Mette Frederiksen // Shutterstock

La Prima Ministra Mette Frederiksen ha indetto le elezioni questa settimana, citando l'ambiente di sicurezza modellato dalla Russia come una delle maggiori sfide della Danimarca. Ha anche respinto pubblicamente le richieste del presidente USA Donald Trump di controllare la Groenlandia, una posizione che ha aumentato il suo indice di approvazione nei sondaggi recenti.

Un recente sondaggio di TV2 ha mostrato i socialdemocratici di Frederiksen in testa con il 21% di sostegno, nonostante siano indietro rispetto al risultato del 2022. Il partito ha subito pesanti perdite nelle elezioni municipali dello scorso anno, comprese quelle di Copenaghen, ma gli analisti suggeriscono che le crescenti tensioni geopolitiche abbiano rimodellato il dibattito nazionale in vista del voto di marzo...