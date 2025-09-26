La Danimarca esclude l'avvio di consultazioni con la NATO dopo le incursioni dei droni

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che la Danimarca non cercherà consultazioni con la NATO a seguito dell'attività dei droni che ha interrotto aree civili e militari all'inizio di questa settimana, secondo il suo ministro degli Esteri, che ha osservato che l'alleanza ha fatto ricorso all'articolo 4 solo in rare occasioni e che la situazione attuale non giustifica una tale mossa. "L'articolo 4 è stato attivato nove volte in tutta la storia della NATO, e due volte di recente in relazione alla Polonia e all'Estonia, quindi non abbiamo motivo di farlo". Ha detto ai giornalisti il ministro degli Esteri Lars Lokke Rasmussen. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!