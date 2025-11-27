La Danimarca ha creato una Guardia Notturna... Non per i White Walkers, ma per Donald Trump

HQ

A Copenaghen, il ministero degli esteri ha silenziosamente ripreso in vita un rituale che sembra preso da questa epopea fantastica: una veglia notturna per difendersi da minacce imprevedibili. Solo che questa volta non ci sono draghi o Caminanti Bianchi, solo Donald Trump.

Ogni sera alle 17:00, mentre la capitale danese si avvicina al termine, un team dedicato si sistemerà per seguire le parole e i movimenti del presidente degli Stati Uniti. Entro le 7 del mattino, i loro risultati sono raccolti in un rapporto mattutino inviato nei corridoi del governo, assicurando che i ministri siano armati degli ultimi sviluppi provenienti da un mondo a mezza giornata di distanza.

L'iniziativa è nata dal disastro della Groenlandia di questa primavera, quando Trump ha riflettuto sull'acquisto o la sequestrazione dell'isola artica. I funzionari si resero conto che, in un mondo in cui la prossima mossa del presidente degli Stati Uniti poteva essere twittata alle 3 del mattino ora danese, la vigilanza costante era essenziale. Da qui la necessità di una "guardia notturna".

Invece che ogni diplomatico rinfreschi nervosamente i flussi di notizie durante la notte, la Danimarca ha creato una "guardia notturna" coordinata, uno sforzo collettivo, quasi ritualizzato, per seguire ogni dichiarazione di Trump. È, come osserva Politiken (tramite The Guardian), uno dei diversi modi in cui la diplomazia danese si è adattata all'imprevedibilità della seconda amministrazione Trump.

Jacob Kaarsbo, ex analista capo presso l'Agenzia Danese di Intelligence della Difesa, lo riassume senza mezzi termini: l'idea che gli Stati Uniti siano il nostro alleato più affidabile è finita. "Le alleanze si basano su valori comuni e su una percezione comune della minaccia. Trump non condivide nulla di questi con noi e direi che non lo condivide con la maggior parte degli europei."

Così, mentre i guardiani di Copenaghen non sorvegliano castelli ghiacciati o antiche mura, pattugliano una frontiera più moderna e sconcertante: il mondo instabile della geopolitica del XXI secolo, dove un singolo tweet può turbare le nazioni. In Danimarca, la guardia notturna aspetta, penne pronte e schermi accesi, proteggendo il regno dall'inaspettato, una dichiarazione di Trump alla volta.