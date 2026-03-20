La Danimarca ha silenziosamente preparato sacche di sangue e bombe sulle piste per sicurezza nel caso Trump avesse invaso la Groenlandia

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C'è una frase che diciotto mesi fa sarebbe sembrata una satira: la Danimarca ha trasportato rifornimenti di sangue in Groenlandia per prepararsi a un attacco statunitense. Eppure eccoci qui.

Secondo l'emittente pubblica danese DR (che ha parlato con fonti del governo danese, dei servizi segreti e funzionari in Francia e Germania), e tramite The Guardian, Copenaghen ha trascorso le prime settimane del 2026 preparando silenziosamente queste misure per respingere un'invasione del suo alleato più stretto da ottant'anni.

La scena, apparentemente sì: soldati danesi salgono su un trasporto militare per la Groenlandia. Nel loro equipaggiamento: esplosivi per far saltare in aria le piste di Nuuk e Kangerlussuaq, impedendo agli aerei statunitensi di atterrare. Inoltre: sacche di sangue delle banche danesi, nel caso qualcuno venisse colpito. La destinazione: un'isola che, tecnicamente, fa ancora parte della Danimarca. Il potenziale aggressore: gli Stati Uniti d'America.

Soldato danese // Shutterstock

Il fattore scatenante, ovviamente, sono state le rinnovate minacce di Donald Trump a gennaio di prendere la Groenlandia "nel modo difficile". Le capitali europee erano state silenziosamente allarmate fin dalle elezioni statunitensi del 2024, ma il momento che, secondo quanto riportato, ha cristallizzato la crisi è stato l'attacco statunitense al Venezuela del 3 gennaio. Il giorno dopo, Trump dichiarò che gli Stati Uniti avevano un bisogno "molto disperato" della Groenlandia. Il giorno dopo, la Primo Ministro danese Mette Frederiksen disse che un attacco statunitense a un alleato della NATO avrebbe significato la fine stessa dell'alleanza e di tutto l'ordine di sicurezza postbellico.

La risposta europea fu rapida e, secondo gli standard del coordinamento della difesa europea, quasi sorprendentemente decisiva. Un comando avanzato di soldati danesi, francesi, tedeschi, norvegesi e svedesi sbarcò in Groenlandia, seguito da una forza principale composta da truppe d'élite. I caccia danesi furono decollati. Una nave della marina francese si dirigeva verso l'Atlantico del Nord. L'obiettivo, secondo le fonti di DR, era deliberato: mettere il maggior numero possibile di bandiere nazionali diverse sul suolo groenlandese, in modo che qualsiasi mossa degli Stati Uniti per occuparla richiedesse a Washington di compiere simultaneamente un atto ostile contro più alleati della NATO.

"Non ci troviamo in una situazione simile dall'aprile 1940", afferma una fonte danese della difesa, riferendosi all'occupazione nazista della Danimarca. Il paragone non fu fatto alla leggera. In mezzo a tutto questo, accadde una cosa straordinaria: l'Europa si riprese in sesto. I colloqui segreti tra leader europei (che DR dice iniziati immediatamente dopo le elezioni statunitensi del 2024) avrebbero portato il continente a un nuovo livello di coesione strategica. Un alto funzionario francese anonimo ha detto all'emittente che la crisi della Groenlandia è stata un punto di svolta: "L'Europa ha capito una volta per tutte che dobbiamo essere in grado di prenderci cura della nostra sicurezza."