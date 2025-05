La Danimarca impiegherà navi senza equipaggio per la sorveglianza marittima Quattro droni di superficie alimentati dall'intelligenza artificiale per pattugliare le trafficate rotte del Baltico e del Mare del Nord.

HQ Le ultime notizie sulla Danimarca . Ora sappiamo che il paese nordico schiererà presto quattro navi di superficie senza equipaggio di Saildrone, con sede negli Stati Uniti, per migliorare la sorveglianza marittima e salvaguardare le infrastrutture sottomarine. Le navi, dotate di sensori avanzati e fusione di dati AI, opereranno nell'ambito di una nuova partnership con la Royal Danish Navy. Con migliaia di navi che navigano ogni giorno nel Baltico, le autorità danesi mirano a rafforzare le capacità di monitoraggio.