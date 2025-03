La Danimarca introdurrà il servizio militare obbligatorio per le donne entro il 2026

HQ

Le ultime notizie sulla Danimarca . Il paese applicherà la coscrizione militare obbligatoria per le donne a partire dal 2026, un anno prima del previsto, come parte di sforzi più ampi per espandere le sue forze armate e rafforzare la difesa nazionale in mezzo alle crescenti preoccupazioni per la sicurezza regionale.

La mossa allinea le donne con gli uomini, che sono già stati arruolati tramite un sistema di lotteria quando l'arruolamento volontario non è all'altezza. Anche l'anzianità di servizio passerà da quattro a undici mesi, con le reclute che saranno sottoposte a una formazione sia di base che operativa.

La Danimarca si unirà a Svezia e Norvegia nell'attuazione della coscrizione per la parità di genere, riflettendo un più ampio cambiamento regionale verso il rafforzamento della prontezza militare. Per ora, resta da vedere come questa politica influenzerà le capacità di reclutamento e di difesa.