La Danimarca ordina un sistema di difesa aerea da 580 milioni di dollari da Kongsberg

La Kongsberg Defence & Aerospace della Norvegia ha ottenuto un contratto da 500 milioni di euro (580 milioni di dollari) dalla Danimarca per il suo Sistema Nazionale Avanzato di Missili Superficie-Aria (NASAMS), ha dichiarato giovedì l'azienda.

In un nuovo annuncio, il 27 novembre, Kongsberg ha dichiarato che l'acquisto avrebbe "migliorato significativamente" le capacità operative della Danimarca e la sua capacità di contrastare le minacce aeree moderne, ma non ha specificato un calendario di consegna.

La Danimarca, che a settembre aveva annunciato l'intenzione di investire circa 9 miliardi di dollari in sistemi di difesa aerea prodotti in Europa, ha citato un ambiente di sicurezza difficile come motivo per rafforzare le sue capacità di difesa aerea.

Kongsberg sul loro sito web:

"Con questo approvvigionamento la Danimarca migliorerà significativamente le capacità operative del paese e la capacità di combattere efficacemente le minacce aeree moderne, rafforzando inoltre la presenza complessiva della difesa aerea del NASAMS nella regione nordica. La selezione danese sottolinea la posizione di NASAMS come soluzione globale di difesa aerea integrata mobile a medio raggio per gli alleati della NATO."