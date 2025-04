La Danimarca pianifica l'addestramento dei droni in Ucraina, suscitando l'ira russa Copenaghen si prepara a inviare soldati in Ucraina per un addestramento pratico alla guerra con i droni, segnando una prima volta in Europa.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Per la prima volta in Europa, la Danimarca è pronta a incorporare le sue truppe in Ucraina non per combattere, ma per addestrarsi direttamente con le forze ucraine all'uso dei droni da battaglia. Il programma, che inizierà quest'estate, mira a fornire ai soldati danesi un'esperienza in tempo reale con le tecnologie che hanno rimodellato la guerra moderna. Mentre l'addestramento dovrebbe svolgersi lontano dalle linee del fronte, la mossa ha scosso Mosca. I funzionari danesi sostengono che si tratta di un passo necessario per tenere il passo con l'evoluzione dei conflitti militari, soprattutto perché i droni rappresentano una quota crescente dell'efficacia sul campo di battaglia. L'allineamento della Danimarca continua a ridefinire i confini del sostegno militare europeo. Formazione con droni // Shutterstock