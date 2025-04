La Danimarca presenta il CV9035 MkIIIC nelle prove nell'Artico

HQ

Le ultime notizie sulla Danimarca . Il paese ha segnato una pietra miliare significativa nel suo programma di modernizzazione della difesa con le prove di successo del veicolo da combattimento di fanteria CV9035 MkIIIC.

Condotti nel nord della Svezia, i test hanno rivelato le capacità avanzate del veicolo, tra cui il cannone automatico Bushmaster III da 35 mm e il sistema missilistico anticarro RBS 58. Queste caratteristiche promettono prestazioni superiori sul campo di battaglia, con capacità di attacco a lungo raggio e sistemi di difesa ad alta tecnologia come il sistema di protezione attiva Iron Fist.

Le prove, che si sono svolte in condizioni invernali rigide, evidenziano l'impegno della Danimarca a modernizzare le sue forze, con il CV9035 MkIIIC pronto a svolgere un ruolo centrale nella brigata pesante della nazione. Per ora, resta da vedere come questo veicolo all'avanguardia influenzerà il posizionamento strategico della Danimarca all'interno della NATO.