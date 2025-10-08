La Danimarca prevede il divieto dei social media per i minori di 15 anni

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia. Martedì, il governo danese ha annunciato l'intenzione di limitare l'accesso ai social media per i bambini sotto i quindici anni, con i genitori potenzialmente autorizzati a concedere un uso limitato a partire dai tredici anni. Il primo ministro Mette Frederiksen ha utilizzato il suo discorso di martedì all'apertura del Folketing per presentare la proposta, citando le preoccupazioni per il crescente impatto degli schermi sull'infanzia e sull'interazione sociale. Il piano rispecchia gli sforzi in altri paesi, tra cui l'Australia, che ha già adottato misure per restrizioni simili. Sebbene la misura miri a salvaguardare i giovani utenti, il governo deve ancora chiarire quali piattaforme sarebbero interessate o come verrebbe applicato il divieto. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!