La Danimarca rafforza la difesa aerea con l'intenzione di entrare a far parte della flotta di petroliere della NATO La mossa mira a rafforzare le capacità di rifornimento aereo della Danimarca e a ridurre la dipendenza dal sostegno degli Stati Uniti.

HQ Le ultime notizie sulla Danimarca . Il paese è pronto a migliorare la sua strategia di difesa aerea entrando a far parte della flotta multinazionale multiruolo di trasporto di petroliere della NATO, pianificando di investire 1,1 miliardi di dollari in otto anni. L'iniziativa include l'acquisto di ore di volo per il rifornimento di carburante e la potenziale acquisizione di una partecipazione in due aeromobili Airbus A330 MRTT. Questo cambiamento strategico si allinea con le più ampie ambizioni di difesa della Danimarca, sostenute da un recente aumento del budget di 7,4 miliardi di dollari. La decisione sottolinea la crescente attenzione dell'Europa all'autosufficienza nelle operazioni aeree, in un contesto di cambiamento degli impegni degli Stati Uniti. Per ora, resta da vedere quanto rapidamente la Danimarca riuscirà a integrarsi nella flotta congiunta e a rafforzare le sue operazioni nell'Artico e nell'Atlantico settentrionale. 11-11-2024, Eindhoven, Olanda. Veduta aerea dell'aeromobile Airbus A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT) della flotta MRTT della NATO. Si tratta di un aereo cisterna che può trasportare 138.000 litri di cherosene // Shutterstock