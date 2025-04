La Danimarca rafforza la preparazione militare con 34 milioni di dollari di barili di riserva I miglioramenti dell'equipaggiamento militare si concentrano sulla resistenza dell'artiglieria e sulla prontezza operativa.

HQ Le ultime notizie sulla Danimarca . Le forze armate danesi stanno investendo in canne di ricambio per i principali sistemi militari, tra cui i carri armati Leopard 2, l'artiglieria ATMOS e il mortaio CARDOM, con un budget di 34 milioni di dollari. Puoi leggere l'annuncio qui. Questo acquisto, finanziato attraverso il fondo di accelerazione del paese, mira a migliorare la preparazione militare della Danimarca e arriva in risposta alle intuizioni acquisite dall'esperienza dell'Ucraina nel conflitto in corso con la Russia, dove l'uso frequente dell'artiglieria ha portato a una rapida usura delle canne. Il governo è desideroso di mantenere una solida capacità operativa, riconoscendo la necessità di forti riserve per garantire l'efficacia della battaglia a lungo termine. Ora, resta da vedere se questa mossa fornirà la lungimiranza necessaria per la futura prontezza al combattimento. Sistema di artiglieria ATMOS // Shutterstock