La Danimarca rafforza l'Air Force con l'arrivo di altri quattro jet F-35 Oltre la metà dei jet stealth del paese sono ora basati in patria, dopo che i ritardi hanno rallentato le consegne.

HQ L'ultimo nuovo figlio Danimarca . Ora sappiamo che il paese nordico ha preso in consegna altri quattro caccia F-35, portando il totale di stanza sul suolo nazionale a 15 su 27 ordinati, ha detto il ministero della Difesa danese in una dichiarazione venerdì. Dopo precedenti ritardi, l'ultimo arrivo segna un progresso nel piano del paese per la transizione dalla sua vecchia flotta di F-16. I nuovi velivoli sono già stati integrati in operazioni locali, tra cui le esercitazioni della NATO e le missioni di polizia aerea del Baltico. L'F-35 dell'aeronautica americana vola al tramonto // Shutterstock