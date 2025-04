La Danimarca rafforza l'esercito con l'acquisto di veicoli corazzati da 270 milioni di dollari

HQ

Le ultime notizie sulla Danimarca . Il paese si è impegnato in un significativo aggiornamento militare, con l'obiettivo di rafforzare la sua forza militare con un acquisto da 270 milioni di dollari di 130 veicoli corazzati per il trasporto di truppe dal produttore finlandese Patria.

Questa acquisizione, finanziata attraverso il Fondo di accelerazione danese di recente istituzione, sottolinea un significativo cambiamento strategico nelle dinamiche di difesa della regione, in particolare alla luce delle crescenti tensioni geopolitiche nelle regioni baltiche e artiche.

Il Patria 6×6, del produttore finlandese Patria, progettato sia per la mobilità che per la versatilità, sostituirà l'obsoleta flotta di veicoli M113 della Danimarca, migliorando significativamente le sue capacità di difesa sia per le missioni territoriali che per quelle di spedizione.

Mentre la NATO si concentra maggiormente sul fianco settentrionale, l'investimento della Danimarca evidenzia anche il suo impegno per la collaborazione europea nel settore della difesa. Per ora, resta da vedere se questa rapida modernizzazione sarà in grado di contrastare le sfide poste dalle minacce geopolitiche in evoluzione.