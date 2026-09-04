La Danimarca restituirà i migranti in hub fuori dall'UE nel 2027

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Con l'aumento della critica nei confronti dell'immigrazione nei confronti dei paesi europei, la Danimarca si aspetta di essere pronta entro la fine del 2027 a inviare migranti senza residenza legale in un centro di ritorno al di fuori dell'Unione Europea.

È uno dei cinque paesi che si stanno preparando a finalizzare i piani per tali strutture di ritorno. Gli altri paesi sono Germania, Austria, Paesi Bassi e Grecia. Incontreranno il ministro danese dell'Immigrazione e dell'Integrazione Morten Bodskov a Copenaghen per concordare un accordo con un paese non appartenente all'UE su una sede di centro di ritorno.

"Abbiamo fatto molta strada nel lavoro per creare un hub di ritorno al di fuori dell'UE, e ora siamo più vicini che mai," ha detto Bodskov (tramite Reuters.) "Questo significa che dal lato danese ci aspettiamo di essere pronti a inviare i primi stranieri in un paese partner entro la fine del prossimo anno."

Il Parlamento Europeo ha approvato a giugno una revisione della politica migratoria, che accelererà le deportazioni e consentirà agli Stati membri di istituire centri di deportazione all'estero. I critici sostengono che ciò indebolirà la sicurezza dei richiedenti asilo.