La Danimarca risarcerà le donne groenlandesi per il controllo delle nascite forzato: circa 40.000 € per ogni donna

La Danimarca ha raggiunto un accordo parlamentare per risarcire le donne groenlandesi sottoposte a procedure contraccezionali involontarie per decenni. La campagna, scoperta nel 2022, ha rivelato che migliaia di donne e ragazze (alcune di appena 13 anni) sono state inserite con IUD senza la loro conoscenza o consenso tra il 1966 e il 1991.

Secondo il nuovo accordo, secondo Reuters, ogni donna idonea riceverà 300.000 corone danesi (circa 40.000 euro) tramite un fondo di riconciliazione. I candidati devono dimostrare di aver vissuto in Groenlandia o di aver frequentato un collegio in Danimarca durante il periodo rilevante.

La Primo Ministro Mette Frederiksen ha detto che la Danimarca deve "assumersi la responsabilità" dopo aver ignorato questi abusi per troppo tempo. Ha personalmente chiesto scusa alle vittime all'inizio di quest'anno, come parte di un più ampio sforzo per ristabilire i rapporti con la Groenlandia. Le domande apriranno ad aprile 2026, con fino a 4.500 donne potenzialmente idonee. I primi pagamenti di compensazione sono previsti per l'autunno del 2026.