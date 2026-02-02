La Danimarca sconfigge la Germania nella competizione europea di pallamano

HQ

La Danimarca, una delle co-organizzatrici del Campionato Europeo di Pallamano Maschile, conquista il titolo dopo aver battuto la Germania in finale per 34-27. È il terzo titolo per la squadra danese nella competizione EHF, il primo dal 2012, e aggiungono il titolo al loro attuale campione del mondo, e la finale è stata una replica della finale olimpica di Parigi 2024, dove la Danimarca ha vinto 39-26.

La stella danese Mathias Gidsel è stato nominato MVP della competizione e ha segnato sette volte in finale e 68 volte in totale, stabilendo un nuovo record per il maggior numero di gol nel Campionato Europeo di Pallamano, superando il precedente record di 65 segnati dal norvegese Sander Sagosen nel 2020. In modo sorprendente, Rasmus Lauge aggiunge un altro Campionato Europeo, l'unico giocatore rimasto della rosa del 2012 ancora nel 2026.

La vittoria attesa continua il dominio della Danimarca nei Campionati Mondiali, dove hanno vinto tre titoli consecutivi nel 2021, 2023 e 2025, oltre a medaglie olimpiche; l'europeo era il pezzo mancante del puzzle. Gli altri co-ospiti, Svezia e Norvegia, si sono classificati sesto e nono assoluto, con la Croazia che ha conquistato la medaglia di bronzo.