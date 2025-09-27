Gamereactor

La Danimarca segnala nuovi droni non identificati sulla sua più grande base militare

I dispositivi sono stati osservati sopra la base aerea di Karup, tra gli altri, con possibili avvistamenti segnalati anche in Norvegia, Germania e Lituania.

Gli avvistamenti di droni in Danimarca hanno dominato i titoli dei giornali negli ultimi giorni, ma la scorsa notte è apparsa relativamente tranquilla in confronto. Tuttavia, i funzionari militari danesi hanno appena segnalato avvistamenti di droni sconosciuti vicino a diverse installazioni di difesa durante la notte. Gli ordigni sono stati osservati sopra la base aerea di Karup, tra gli altri, costringendola a chiudere brevemente il suo spazio aereo al traffico commerciale, con possibili avvistamenti segnalati anche in Norvegia, Germania e Lituania. "La Difesa danese può confermare che la scorsa notte sono stati osservati droni in diverse sedi della Difesa danese. Sono state implementate diverse capacità", ha detto un portavoce in una e-mail a Reuters. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!

Base aerea di Karup // Shutterstock

