La Danimarca segnala nuovi droni non identificati sulla sua più grande base militare

Gli avvistamenti di droni in Danimarca hanno dominato i titoli dei giornali negli ultimi giorni, ma la scorsa notte è apparsa relativamente tranquilla in confronto. Tuttavia, i funzionari militari danesi hanno appena segnalato avvistamenti di droni sconosciuti vicino a diverse installazioni di difesa durante la notte. Gli ordigni sono stati osservati sopra la base aerea di Karup, tra gli altri, costringendola a chiudere brevemente il suo spazio aereo al traffico commerciale, con possibili avvistamenti segnalati anche in Norvegia, Germania e Lituania. "La Difesa danese può confermare che la scorsa notte sono stati osservati droni in diverse sedi della Difesa danese. Sono state implementate diverse capacità", ha detto un portavoce in una e-mail a Reuters.