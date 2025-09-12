LIVE
      La Danimarca si oppone alla Russia con il più grande acquisto di armi di sempre

      La Danimarca prevede di investire 9 miliardi di dollari nei sistemi di difesa aerea.

      Solo pochi giorni fa, la violazione della Polonia da parte dei droni russi era su tutti i notiziari. Ora, la Danimarca è pronta ad acquisire sistemi di difesa aerea di fabbricazione europea nell'ambito di un accordo militare da record, citando la recente violazione dello spazio aereo della Polonia e il più ampio conflitto in Ucraina come forze trainanti dell'investimento senza precedenti. "Non c'è dubbio che la situazione della sicurezza sia messa a dura prova", Il ministro della Difesa Troels Lund Poulsen ha detto ai giornalisti venerdì. "Abbiamo visto come la Russia abbia violato lo spazio aereo polacco con diversi droni... È un promemoria per tutti noi sull'importanza di rafforzare la nostra potenza di combattimento". Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo attraverso il seguente link. Go!

      Notizie dal mondoRussiaUcrainaDanimarca


