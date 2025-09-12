La Danimarca si oppone alla Russia con il più grande acquisto di armi di sempre

HQ

Solo pochi giorni fa, la violazione della Polonia da parte dei droni russi era su tutti i notiziari. Ora, la Danimarca è pronta ad acquisire sistemi di difesa aerea di fabbricazione europea nell'ambito di un accordo militare da record, citando la recente violazione dello spazio aereo della Polonia e il più ampio conflitto in Ucraina come forze trainanti dell'investimento senza precedenti. "Non c'è dubbio che la situazione della sicurezza sia messa a dura prova", Il ministro della Difesa Troels Lund Poulsen ha detto ai giornalisti venerdì. "Abbiamo visto come la Russia abbia violato lo spazio aereo polacco con diversi droni... È un promemoria per tutti noi sull'importanza di rafforzare la nostra potenza di combattimento". Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo attraverso il seguente link. Go!