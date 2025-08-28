La Danimarca si scusa per la contraccezione forzata in Groenlandia

HQ

Le ultime notizie su Danimarca e Groenlandia . Il primo ministro danese, Mette Frederiksen, ha presentato le prime scuse formali del paese per lo scandalo della contraccezione forzata che ha preso di mira le ragazze e le donne groenlandesi per decenni.

Mette Frederiksen ha dichiarato: "Anche se non abbiamo il quadro completo, fa una grande impressione al governo che così tante donne groenlandesi riferiscano all'unanimità di essere state vittime di abusi da parte del sistema sanitario danese".

Molti sono stati sottoposti a procedure invasive senza consenso, alcuni in tenera età, durante il dominio coloniale della Danimarca. "Non possiamo cambiare quello che è successo. Ma possiamo assumerci la responsabilità. Pertanto, a nome della Danimarca, vorrei dire: mi dispiace".

Le scuse sono state presentate insieme al leader della Groenlandia e arrivano prima di un rapporto di indagine previsto per il mese prossimo. Entrambi i governi si sono impegnati a lavorare insieme sui risarcimenti, segnando un passo verso la guarigione di un capitolo doloroso della loro storia condivisa.