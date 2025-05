La Danimarca stanzia 632 milioni di dollari di aiuti militari all'Ucraina Il nuovo pacchetto di aiuti pluriennale sosterrà l'artiglieria, l'addestramento dell'aeronautica e gli sforzi congiunti in materia di munizioni.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . La Danimarca ha appena approvato un pacchetto di aiuti militari da 632 milioni di dollari per l'Ucraina, che copre il periodo dal 2025 al 2028, volto a rafforzare la fornitura di artiglieria di Kiev e a migliorare i programmi di addestramento dei jet da combattimento, come riportato qui.

Il finanziamento sostiene anche un'iniziativa di collaborazione con la Repubblica ceca e i Paesi Bassi, rafforzando la strategia di difesa a lungo termine dell'Ucraina. Naturalmente, il sostegno danese rimane un pilastro fondamentale per sostenere la resistenza dell'Ucraina nel contesto del conflitto in corso. Esercito danese // Shutterstock