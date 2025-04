La Danimarca stanzierà 615 milioni di dollari per l'ammodernamento delle flotte della Marina e della Guardia Interna

HQ

Le ultime notizie sulla Danimarca . Il Paese ha annunciato un investimento significativo di 4 miliardi di corone danesi (circa 615 milioni di dollari) entro il 2033, concentrandosi sul rinnovo delle flotte della Marina e della Guardia Interna, ha dichiarato martedì il ministro della Difesa in una conferenza stampa.

Questo investimento strategico migliorerà la capacità del Paese di salvaguardare le sue acque, con piani per nuove navi, tra cui quattro navi multifunzionali per la protezione ambientale e la posa di mine, nonché droni subacquei autonomi per una migliore sorveglianza.

I piani del governo di coalizione includono anche l'acquisizione di navi artiche e il rafforzamento della difesa con fregate per la difesa aerea, riflettendo l'ambizione di rimanere all'avanguardia nelle moderne capacità navali, con investimenti futuri che potrebbero raggiungere cifre ancora più elevate.