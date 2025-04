La Danimarca staziona un reggimento permanente sull'isola baltica La nuova presenza militare di Bornholm segna un cambiamento strategico in mezzo alle crescenti tensioni regionali.

HQ Le ultime notizie sulla Danimarca . Ora sappiamo che il paese nordico sta rafforzando la sua posizione militare con la creazione di un nuovo reggimento sull'isola di Bornholm, una mossa guidata dalle crescenti tensioni regionali e dalle sensibilità storiche. Destinato ad ospitare fino a 900 soldati, il reggimento sostituisce un'unità mobile di ricognizione, stabilendo una presenza costante nell'avamposto baltico. La decisione, che si svolge mentre l'Estonia rafforza le proprie difese dei confini, segnala un chiaro cambiamento nella strategia militare nordica. La passata occupazione di Bornholm da parte delle truppe sovietiche aleggia ancora nella memoria nazionale, risuonando ora sullo sfondo di un rinvigorito bilancio della difesa danese e di una posizione regionale assertiva. Per maggiori dettagli su questa nuova decisione militare, cliccate qui. Cannone medievale sulla costa del mare di Bornholm // Shutterstock