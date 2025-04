La Danimarca svela l'ambiziosa espansione navale Per contrastare le minacce emergenti provenienti da Russia e Stati Uniti.

HQ Le ultime notizie sulla Danimarca . Il paese ha svelato un ampio piano di modernizzazione navale, che segnala un perno strategico per contrastare le minacce in evoluzione provenienti dalla Russia e salvaguardare le vitali infrastrutture sottomarine. Puoi leggere l'annuncio qui. L'iniziativa include l'acquisto di 26 nuove navi, la priorità alla sicurezza idrica domestica, alle pattuglie artiche e al miglioramento delle capacità di sorveglianza. Tra le acquisizioni chiave c'è una nave unica nel suo genere dedicata alla protezione dei cavi sottomarini. Inoltre, la Danimarca è pronta a rafforzare le sue difese costiere con navi pattugliatore avanzate, navi multiuso attrezzate per la sorveglianza e la posa di mine e un futuro sostituto delle sue fregate da difesa aerea di classe Iver Huitfeldt. Con l'aumentare delle tensioni geopolitiche nel Baltico e nell'Artico, l'impegno di Copenaghen per l'espansione navale sottolinea la sua determinazione a rafforzare la stabilità regionale. Per ora, resta da vedere quanto rapidamente questi piani ambiziosi si concretizzeranno. Fregata classe Iver Huitfeldt nella Royal Danish Navy HDMS Niels Juel (F363) il 4 giugno 2024 a Klaipeda, Lituania // Shutterstock