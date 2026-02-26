La Danimarca terrà elezioni anticipate mentre Frederiksen si concentra sui riflettori della Groenlandia: "Queste elezioni saranno decisive"

HQ

La Danimarca terrà elezioni parlamentari il 24 marzo, ha annunciato giovedì la Primo Ministro Mette Frederiksen, sperando di trasformare la sua ferma posizione sulla Groenlandia in un impulso politico interno.

Frederiksen ha attirato l'attenzione per aver reagito agli interessi statunitensi nell'isola artica, una posizione che ha aumentato la sua popolarità dopo mesi di critiche per l'aumento del costo della vita e la pressione sui servizi di welfare.

"Queste elezioni saranno decisive", ha detto, sottolineando la necessità di difendere la sovranità danese, rafforzare l'unità dell'Europa e garantire il futuro del Regno danese, inclusi la Groenlandia e le Isole Faroe.

Il voto metterà alla prova se gli elettori premieranno la sua leadership internazionale o la puniranno per questioni interne. L'insolito governo di coalizione danese (composto da socialdemocratici, liberali di centrodestra e moderati) rischia di perdere la maggioranza, e decisioni impopolari passate, come l'abolizione di un giorno festivo per finanziare la difesa, potrebbero influire sui risultati...