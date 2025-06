La Danimarca testa i saildroni statunitensi per proteggere i cavi del Baltico

HQ

Le ultime notizie sulla Danimarca . Il paese nordico ha iniziato a testare droni a vela senza pilota nel Mar Baltico per monitorare l'attività marittima e proteggere le infrastrutture sottomarine critiche, una mossa guidata dalle crescenti preoccupazioni per l'interferenza russa.

"Lo scopo di Saildrone è quello di dare occhi e orecchie dove prima non avevamo occhi e orecchie", ha dichiarato Richard Jenkins, CEO di Saildrone. "Quello che stiamo vedendo ora è che le flotte di navi commerciali vengono utilizzate in applicazioni militari", ha aggiunto.

Le navi prodotte in California segnano una prima volta nelle operazioni di difesa europee per l'azienda dietro di loro. Mentre i funzionari militari vedono questo come un balzo in avanti nella sorveglianza, gli esperti di tecnologia danesi hanno espresso disagio per la dipendenza da un'azienda statunitense.