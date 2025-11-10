La data di uscita di Xbox Series X/S di Silent Hill 2 Remake trapela

HQ

Di recente, abbiamo riportato la notizia che Silent Hill 2 Remake è stato classificato per età per Xbox Series X/S, suggerendo che il ben accolto remake del gioco survival horror di Konami avrebbe presto abbandonato la sua esclusività per console PS5. Un'ipotesi ragionevole era che la valutazione avrebbe significato un lancio questo autunno, qualcosa che si allinea anche con l'idea che PlayStation avesse circa un anno di esclusività per il gioco.

Ad ogni modo, mentre stiamo ancora aspettando conferme da Konami sui piani di rilascio di Xbox Series, ora è trapelata una data con il colpevole che non è altro che Microsoft tramite Microsoft Store.

Secondo True Achievements, si dice che Silent Hill 2 Remake dovrebbe arrivare il Xbox Series X/S già la prossima settimana, il 21 novembre, e naturalmente questo ha portato a speculazioni su un imminente annuncio/lancio anche per il presunto DLC Born from a Wish.

Non ci resta che restare sintonizzati, ma se non avete ancora fatto un viaggio di ritorno a foggy Silent Hill, presto potrete farlo su Xbox.