La data e l'ora del prossimo Clásico sono state annunciate, e potrebbe decidere la LaLiga

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La LaLiga ha annunciato gli orari per il prossimo e potenzialmente ultimo Clásico della stagione tra FC Barcelona e Real Madrid, nell'ambito della giornata 35 su 38 in LaLiga. Sarà trasmesso domenica 10 maggio alle 21:00 CET, alle 20:00 GMT, allo Spotify Camp Nou.

Date le attuali posizioni di entrambe le squadre in LaLiga, il prossimo Clásico potrebbe essere cruciale. Il FC Barcelona è ancora in testa con 73 punti, mentre il Real Madrid è a quattro punti di distanza con 69 punti. Da notare che il Real Madrid ha appena superato uno dei suoi principali "esami di metà semestre" della stagione, battendo l'Atlético de Madrid 3-2 domenica, con ancora gol di Vinícius Jr. e Federico Valverde, mantenendo vive le speranze di una "remontada" in LaLiga.

Ma perché il Madrid vinca la LaLiga, vincere il prossimo Clásico sembra un "must": hanno perso l'ultimo Clásico in SuperCup, ma hanno battuto il Barça nel primo Clásico di LaLiga, con Xabi Alonso al timone...

Con la pausa internazionale, la LaLiga si interrompe e riprenderà dal 3 al 6 aprile, con il Barcellona che gioca contro l'Atlético de Madrid il 4 aprile, la prima di tre partite tra Atleti e Barcellona in soli dieci giorni: in LaLiga il 4 aprile e nei quarti di finale di Champions League l'8 e 14 aprile.

Il Clásico tra Barcellona e Real Madrid del 10 maggio sarà l'ultimo della stagione... a meno che entrambe le squadre non riescano a trionfare nei quarti e semifinali di Champions League, dove non si sarebbero incontrate fino a una possibile finale...