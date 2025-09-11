La DC conferma che Freccia Verde e Hawkman saranno i prossimi membri della Justice League ad avere le versioni Absolute

HQ

Uno degliDC Comics sforzi recenti è stato quello di fornire versioni sorprendenti e piuttosto memorabili dei suoi famosi personaggi come parte dell'ultima serie di Absolute. Abbiamo visto l'enorme Absolute Batman, il leggermente terrificante Absolute Superman, il maestoso Absolute Wonder Woman, più alcuni altri, e in futuro altri due Justice League membri si uniranno alla mischia.

A ottobre inizieranno i fumetti di Absolute Evil, e questo esplorerà diversi cattivi iconici e come sono arrivati al potere nell'universo Absolute. Ma non è tutto, poiché il fumetto vedrà anche il debutto di due eroi nelle loro forme Absolute, con uno che è il Green Arrow precedentemente confermato e l'altro è il Hawkman appena confermato.

Questo arriva tramite CBR, che conferma le informazioni dopo aver partecipato al panel di DC al Rose City Comic Con 2025. Mentre sappiamo che Absolute Green Arrow alla fine avrà anche la sua serie a fumetti, non è chiaro se lo stesso si applicherà a Hawkman o se la sua apparizione Absolute sarà limitata ai fumetti Absolute Evil che debutteranno dal 1 ottobre.

Annuncio pubblicitario: