La decisione di Sony di porre fine ai giochi PlayStation fisici scatena una battaglia legale

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La controversia che circonda Sony continua a infuriare, anche se è passato a malapena un giorno dall'annuncio di un "futuro completamente digitale." La notizia che ora prevedono di eliminare gradualmente i dischi fisici per PlayStation a partire da gennaio 2028 è arrivata come un fulmine dal nulla, ma i giocatori stanno reagendo, e molti sembrano disposti a lottare per il diritto di possedere giochi su disco.

I gruppi di consumatori in diversi paesi stanno ora portando Sony in tribunale, sostenendo che la transizione a un modello completamente digitale potrebbe rafforzare la posizione già dominante di Sony sul PlayStation Store. Inoltre, sostengono che la mancanza di alternative fisiche potrebbe portare a prezzi più alti e a meno opzioni per i consumatori.

Questo accade proprio mentre Sony è già coinvolta in diversi procedimenti legali legati al PlayStation Store, incluso nel Regno Unito, dove è in corso una grande causa collettiva riguardante i prezzi digitali. Nelle ultime settimane sono state presentate anche nuove cause legali riguardanti il modo in cui i giochi digitali vengono commercializzati sul PlayStation Store.

La stessa Sony giustifica la decisione di eliminare gradualmente i giochi fisici affermando che la domanda semplicemente non è abbastanza alta e che le vendite digitali hanno completamente preso il sopravvento. L'azienda afferma che i clienti potranno comunque acquistare giochi nei negozi, ma solo sotto forma di codici. Esattamente come dovrebbe funzionare, e se sarà un "codice in una custodia di gioco" simile a quello che Rockstar sta pianificando per Grand Theft Auto VI, beh, resta da vedere.