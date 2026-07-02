La decisione di Sony di porre fine ai giochi PlayStation fisici scatena una battaglia legale
Gruppi di consumatori in diversi paesi hanno avviato cause legali, sostenendo che un futuro completamente digitale potrebbe ridurre la concorrenza, far salire i prezzi e lasciare meno opzioni agli operatori.
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La controversia che circonda Sony continua a infuriare, anche se è passato a malapena un giorno dall'annuncio di un "futuro completamente digitale." La notizia che ora prevedono di eliminare gradualmente i dischi fisici per PlayStation a partire da gennaio 2028 è arrivata come un fulmine dal nulla, ma i giocatori stanno reagendo, e molti sembrano disposti a lottare per il diritto di possedere giochi su disco.
I gruppi di consumatori in diversi paesi stanno ora portando Sony in tribunale, sostenendo che la transizione a un modello completamente digitale potrebbe rafforzare la posizione già dominante di Sony sul PlayStation Store. Inoltre, sostengono che la mancanza di alternative fisiche potrebbe portare a prezzi più alti e a meno opzioni per i consumatori.
Questo accade proprio mentre Sony è già coinvolta in diversi procedimenti legali legati al PlayStation Store, incluso nel Regno Unito, dove è in corso una grande causa collettiva riguardante i prezzi digitali. Nelle ultime settimane sono state presentate anche nuove cause legali riguardanti il modo in cui i giochi digitali vengono commercializzati sul PlayStation Store.
La stessa Sony giustifica la decisione di eliminare gradualmente i giochi fisici affermando che la domanda semplicemente non è abbastanza alta e che le vendite digitali hanno completamente preso il sopravvento. L'azienda afferma che i clienti potranno comunque acquistare giochi nei negozi, ma solo sotto forma di codici. Esattamente come dovrebbe funzionare, e se sarà un "codice in una custodia di gioco" simile a quello che Rockstar sta pianificando per Grand Theft Auto VI, beh, resta da vedere.