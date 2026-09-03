La decisione più difficile di Total War: Warhammer 40,000 era scegliere da dove iniziare nell'immensità della galassia grimdark di Games Workshop

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Warhammer 40.000 esiste da decenni, e il proprietario della proprietà intellettuale, Game Workshop, ha costantemente ampliato l'ambientazione. Aggiungendo fazioni, lore, pianeti, eventi e altro ancora, rendendo il franchise piuttosto difficile da ammirare per alcuni. Total War: Warhammer 40,000 ha avuto un bel compito adattare quell'ambientazione in un formato videoludico. Un'impresa molto più impegnativa che dare vita al Vecchio Mondo per Total War: Warhammer.

Parlando con Gamereactor durante la Gamescom, il battle product owner David Petry ha spiegato come lo sviluppatore Creative Assembly abbia deciso chi e cosa sarebbe stato in questa prima iterazione di Total War: Warhammer 40,000. "Non stiamo necessariamente sollevando e creando un'esperienza da tavolo. Stiamo cercando di rappresentare il lore e l'universo. E ovviamente, questo significa che ci saranno molti legami con nomi e familiarità all'interno del gioco da tavolo. E ovviamente, è una fonte enorme di ispirazione per tante cose. È un po' come il cuore pulsante di Warhammer 40.000," ha detto.

Sappiamo già di alcuni personaggi nominati che appariranno nel gioco e, sebbene sia stato confermato che altre fazioni sono all'orizzonte, le quattro iniziali sono state decise in base a chi riteneva assolutamente necessario in un gioco Total War: Warhammer 40,000. "La cosa più difficile di tutto questo è che non esiste davvero una risposta giusta alle fazioni che scegli, giusto? Perché ci sono così tanti pro e contro in tutte esse. Dove siamo andati con questo è che volevamo assicurarci di catturare il vero punto di partenza fondamentale della fantascienza-fantasy," ha detto Petry.

"Devi chiederti: 'potremmo farlo senza che siano subito lì?' E la risposta è no. Quindi, sai, gli Orchi, l'Astra Militarum e gli Space Marine, devono assolutamente esserci. Anche gli Aeldari."

Se vuoi saperne di più su tutto lo sforzo che ha fatto per creare Total War: Warhammer 40,000, puoi consultare la nostra intervista qui sotto. Se vuoi anche qualche impressione pratica su come funziona, puoi leggerle qui.