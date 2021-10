La deliziosa avventura Röki in arrivo su PS5 e Xbox Series a fine mese

HQ

Polygon Treehouse ha annunciato che il suo titolo di avventura innevato Röki arriverà su PS5 e Xbox Series il 28 ottobre. Queste versioni del gioco saranno le più visivamente rifinite viste fino ad oggi, poiché saranno in grado di funzionare a 4K 60fps.

Röki, nel caso non lo sapessi, ti vede intraprendere un'avventura per salvare la tua famiglia in uno splendido mondo di ispirazione scandinava. Si dice che il gioco sia pieno di mostri misteriosi, enigmi da risolvere e misteri da scoprire.

Röki è stato lanciato per la prima volta su PC e Nintendo Switch l'anno scorso e ha ricevuto un'accoglienza piuttosto impressionante. Il gioco ha attualmente una valutazione molto positiva su Steam ed è stato nominato come miglior gioco di debutto ai The Game Awards e ai British Academy Games Awards.

Puoi guardare il trailer di annuncio per queste nuove piattaforme nel video in testa alla news.