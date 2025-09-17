La demo gratuita Little Nightmares 3 è ora disponibile per tutti i formati

HQ

Il mese prossimo è Halloween, che di solito significa film horror sui servizi di streaming e nei cinema, oltre a innumerevoli zucche nei nostri giochi. Di solito viene rilasciato anche un gioco horror occasionale... ad esempio Little Nightmares 3.

Questa volta, i creatori della serie, svedesi Tarsier Studios, hanno affidato la responsabilità ai maestri dell'horror di Supermassive Games, che offrono un'avventura cooperativa apparentemente accogliente con un lancio il 10 ottobre. Ma se ti sembra che sia troppo lontano e vuoi iniziare subito, abbiamo buone notizie.

È stata rilasciata una demo per tutti i formati attuali, ovvero PC, PlayStation, Switch e Xbox. Cogli l'occasione per scaricare e controllare quanto bene Supermassive Games ha gestito Tarsier Studios ' eredità e quali idee proprie hanno aggiunto. Ovviamente torneremo con una recensione più vicina all'uscita.