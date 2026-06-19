La depenalizzazione della cannabis non ha riscontrato di aumentare l'uso, ma la commercializzazione della droga sì
Una nuova revisione rileva che quando il farmaco viene venduto commercialmente il numero di utenti aumenta, portando ad alcuni effetti dannosi.
Una nuova revisione ha rilevato che la depenalizzazione della cannabis non sembra aumentare l'uso della droga. Tuttavia, quando il farmaco viene venduto commercialmente, questo porta a un aumento dell'uso e può avere effetti dannosi sulla salute mentale degli utenti.
Secondo The Guardian, un team internazionale ha studiato il cambiamento nelle politiche sulla cannabis tra il 2000 e il 2025. Hanno esaminato il numero di utenti, la potenza del farmaco e i tassi di psicosi. Negli Stati Uniti, in Canada e in altri luoghi dove la cannabis è stata commercializzata e legalizzata, la potenza della sostanza è aumentata, portando sempre più persone in ospedale a causa di psicosi e altri problemi di salute mentale resi possibili dall'uso della droga.
In altri territori, dove la droga è stata appena depenalizzata, non ci sono molte prove del cambiamento d'uso o del peggioramento della salute psichiatrica. Lo stesso vale in Uruguay, dove la droga è depenalizzata e fortemente regolamentata dal governo.
Tom Freeman, primo autore della revisione e professore di psicologia all'Università di Bath, ha detto che i risultati sono incoraggianti per i paesi che stanno considerando la depenalizzazione. Tuttavia, ha anche detto che il modo in cui si sta sviluppando la commercializzazione è simile a quello delle industrie del tabacco e dell'alcol. "Quando c'è un'industria a scopo di lucro, in particolare per un prodotto che crea dipendenza, c'è un incentivo a vendere prodotti più economici e ad alta potenza, perché sanno che più vendono, più guadagnano guadagneranno, e questo può aumentare l'uso", ha detto.