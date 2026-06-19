La depenalizzazione della cannabis non ha riscontrato di aumentare l'uso, ma la commercializzazione della droga sì

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Una nuova revisione ha rilevato che la depenalizzazione della cannabis non sembra aumentare l'uso della droga. Tuttavia, quando il farmaco viene venduto commercialmente, questo porta a un aumento dell'uso e può avere effetti dannosi sulla salute mentale degli utenti.

Secondo The Guardian, un team internazionale ha studiato il cambiamento nelle politiche sulla cannabis tra il 2000 e il 2025. Hanno esaminato il numero di utenti, la potenza del farmaco e i tassi di psicosi. Negli Stati Uniti, in Canada e in altri luoghi dove la cannabis è stata commercializzata e legalizzata, la potenza della sostanza è aumentata, portando sempre più persone in ospedale a causa di psicosi e altri problemi di salute mentale resi possibili dall'uso della droga.

In altri territori, dove la droga è stata appena depenalizzata, non ci sono molte prove del cambiamento d'uso o del peggioramento della salute psichiatrica. Lo stesso vale in Uruguay, dove la droga è depenalizzata e fortemente regolamentata dal governo.

Tom Freeman, primo autore della revisione e professore di psicologia all'Università di Bath, ha detto che i risultati sono incoraggianti per i paesi che stanno considerando la depenalizzazione. Tuttavia, ha anche detto che il modo in cui si sta sviluppando la commercializzazione è simile a quello delle industrie del tabacco e dell'alcol. "Quando c'è un'industria a scopo di lucro, in particolare per un prodotto che crea dipendenza, c'è un incentivo a vendere prodotti più economici e ad alta potenza, perché sanno che più vendono, più guadagnano guadagneranno, e questo può aumentare l'uso", ha detto.