La detentrice del record mondiale di maratona Ruth Chepng'etich temporaneamente sospesa per doping

Ruth Chepngetich, corridore keniota su strada e attuale detentrice del record mondiale femminile di maratona, è stata temporaneamente sospesa dall'Athletics Integrity Unit (AIU), dopo essere risultata positiva al test di una sostanza vietata.

L'AIU ha annunciato in una dichiarazione giovedì di aver scoperto che aveva usato idroclorotiazide, un diuretico, usato clinicamente per trattare la ritenzione di liquidi e l'ipertensione. Secondo il codice WADA (World Anti Doping Agency), è una sostanza proibita di classe S5 e viene spesso abusata per mascherare la presenza nelle urine di altre sostanze proibite.

Chepngetich ha optato per una sospensione provvisoria volontaria mentre le indagini sono in corso. Il 30enne keniota ha vinto la maratona di Chicago nel 2021, 2022 e 2024, il campione del mondo nel 2019 e ha stabilito un nuovo record mondiale nella maratona di 2:09:56 nel 2024. Ma rischia fino a due anni di sospensione.