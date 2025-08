La Devcom Developer Conference annuncia due nuove sessioni e i risultati del suo sondaggio sullo stato attuale dell'industria dei videogiochi

HQ

A meno di due settimane dall'inizio, la Gamescom è pronta alla Koelnmesse di Colonia per l'evento annuale di gioco in Europa, che è diventato l'evento più importante al mondo nel suo genere dopo la fine dell'E3. Tuttavia, nelle stesse date (infatti inizia un po' prima) si svolge anche la Devcom Developer Conference, un incontro tra sviluppatori e membri del settore in cui si tengono incontri di lavoro oltre a conferenze sullo sviluppo di giochi e studi, game post-mortem e molto altro.

Ora gli organizzatori hanno confermato due nuove sessioni che si svolgeranno quest'anno, ovvero il gruppo comico di YouTube Viva La Dirt League, intitolato "Viva La Game Dev: How a YouTube Empire Became Indie Game Gold", e Mario Kart World: Beat the Pros, un torneo dal vivo con professionisti del gioco e creatori di contenuti.

Se stavate pensando a qualcosa di più direttamente correlato allo sviluppo di un gioco, avete, ovviamente, molte altre opzioni confermate, che sono le seguenti:



Lettere da Malevelon Creek: Progettazione narrativa della guerra galattica di 'Helldivers 2' di Stephen Flowers (Arrowhead Game Studios)

di Stephen Flowers (Arrowhead Game Studios)

Il mio viaggio di 25 anni attraverso l'industria dei videogiochi , di Minh Le (Ultimo Ratio Games)

, di Minh Le (Ultimo Ratio Games)

160 GB di Resistenza: A 'S.T.A.L.K.E.R. 2' post-mortem , di Ievgen Grygorovych & Mariia Grygorovych (GSC Game Worlds)

, di Ievgen Grygorovych & Mariia Grygorovych (GSC Game Worlds)

Raccogliere le cose: interattività in prima persona in "Indiana Jones e il grande cerchio", di Zeke Virant (MachineGames)



Il sondaggio annuale " "Speakers" ha i suoi primi risultati ufficiali, con il 33% degli intervistati che ha scelto di ridurre al minimo o eliminare l'uso dell'IA in qualsiasi fase dello sviluppo del gioco, la tendenza nella pubblicazione futura verso l'esclusività temporanea o la non esclusività e il modello di accesso anticipato che rimane praticabile e ancora più favorevole in alcuni generi e comunità di giochi.

Quest'anno Gamereactor sarà ancora una volta Media Partner della Devcom Developer Conference, in una copertura faccia a faccia oltre alla Gamescom, quindi molto presto vi porteremo interviste esclusive e molto altro sul lato nascosto dei giochi che amiamo così tanto. Restate sintonizzati.