La difesa dei Los Angeles Dodgers del titolo MLB è stata definita "la migliore di tutti i tempiWorld Series

I Los Angeles Dodgers hanno esteso il loro regno nella MLB vincendo il 2025 World Series, portando i play-off al meglio delle sette a Gara 7 e battendo i Toronto Blue Jays, con Shohei Ohtani che ha comandato una rimonta da 3-0 a una vittoria per 5-4, con alcuni che l'hanno già definita la migliore Gara 7, o addirittura le migliori World Series di tutti i tempi, con il più grande pubblico combinato tra Stati Uniti, Canada e Giappone (32,6 milioni) dal 2016.

Anche prima dell'inizio delle World Series, alcuni la chiamavano una serie "Davide contro Golia" per Toronto (l'anno scorso, Los Angeles ha battuto i New York Yankees 4-1). Tuttavia, la squadra canadese è andata molto vicina a stupire i campioni e a rivendicare un titolo che non vinceva dal 1993, una vittoria che avrebbe risuonato anche al di fuori del mondo dello sport, sullo sfondo delle relazioni tese tra il Canada e il presidente Donald Trump.

Ma l'allenatore di Toronto John Schneider, nonostante la delusione, ha detto che hanno stabilito "una nuova aspettativa e un nuovo standard e lo hanno fatto con molto duro lavoro (via Reuters). Nel frattempo, il commentatore di lunga data Mike Lupica ha detto che "non c'è mai stata una Gara 7 migliore di quella che abbiamo avuto a Toronto, e non c'è mai stata una World Series migliore di questa".