La difesa emotiva di Thierry Henry di Vinícius dopo l'insulto razzista: "Sono un madrilenista stasera"

La leggenda del calcio Thierry Henry, che ha giocato per il Barcellona per tre anni tra il 2007 e il 2010 dopo il suo storico periodo all'Arsenal, ha naturalmente poca affinità con il Real Madrid. Tuttavia, è stato inequivocabile nel sostenere il giocatore del Real Madrid Vinícius Jr., che (presumibilmente, e negato dal Benfica) è stato chiamato "scimmia" cinque volte da Gianluca Prestianni, parole che sono state sentite da altri giocatori, incluso Kylian Mbappé.

Henry, che lavora come opinionista nello show statunitense Golazo sulla CBS, ha sfidato Prestianni in diretta a rivelare cosa ha davvero detto a Vinícius: se non era "scimmia", era comunque qualcosa di abbastanza serio da coprirgli la bocca con la camicia: "Chiaramente, già, sembra sospetto perché non voleva che la gente vedesse cosa diceva. La reazione di Vinícius è dire: qualcosa di strano è successo."

"Vediamo quanto è grande Prestianni, dicci cosa hai detto. Devi aver detto qualcosa, non puoi andare da Mbappé e dire che non hai detto nulla. Quindi ti copri il naso per cosa, hai il raffreddore?"

"Mi è successo molte volte", dice Henry

Henry ha provato simpatia per Vinícius, dicendo che è già stato chiamato "scimmia" in passato, e che è stancante essere nel 2026 a parlare della stessa cosa.

"Posso capire cosa sta passando Vinícius. Mi è successo così tante volte sul campo che mi hanno detto che cercavo scuse. A volte ti senti solo perché sarà la tua parola contro la sua, perché non sappiamo cosa abbia detto", continuò Henry.

L'ex giocatore del Barça ha persino detto che "non mi piace il Real Madrid ma stasera sono un madrilista", e si è schierato con Vinícius in uno degli aspetti più discussi della conversazione: il suo diritto di festeggiare il gol nell'angolo.

Henry ha aggiunto che "credo a Kylian" - che apparentemente gli ha mandato un messaggio al telefono - come il giocatore francese aveva detto in un'intervista che Prestianni aveva chiamato Vinícius "scimmia" cinque volte, e non si trattava di uno scontro con il resto dei tifosi del Benfica, ma solo con il giocatore argentino "che non dovrebbe più giocare in Champions League.

"Gianluca Prestianni è un vero codardo"

L'amico di Henry alla CBS, Micah Richards, era d'accordo, e fu ancora più schietto. "Gianluca Prestianni è un codardo, un vero codardo perché nessuno lo saprà mai, solo lui e Vinicius Junior", e ha detto che Vinícius non avrebbe mentito su una cosa del genere.

Le reazioni sono continuate questa mattina, alcune dall'altra parte dell'Atlantico, con alcuni che hanno criticato persino l'allenatore José Mourinho, che ha cercato di prendere le distanze da Prestianni, dicendo di non credere pienamente né a Vinícius né a Prestianni, ma criticando Vinícius per la sua celebrazione e usando goffamente lo status di Eusebio al Benfica come prova che non è un club razzista.